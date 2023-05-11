PSG taraftar grubunun aldığı karar herkesi şoke etti

PSG'de Messi'nin Arabistan ziyareti sonrası oluşan kriz taraftara da sıçradı. PSG'nin taraftar grubu flaş bir karar aldı.

PSG taraftar grubunun aldığı karar herkesi şoke etti

Fransa Ligue 1'in en zengin kulüplerinden olan Paris Saint Germain'inde krizler bitmek tükenmek bilmiyor.

STADA GİTMEYECEKLER
PSG taraftarları, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahatin ve Neymar ile yaşanan krizin ardından tavrını ortaya koydu. Taraftar grubu Ultras sezonun geri kalan maçlarında Parc des Princes'e gitmeyeceklerini açıkladı.

PROTESTO DÜZENLENMİŞTİ
Sosyal medyadan bir açıklama metni yayınlayan Collectif Ultras Paris, yönetimin yaşanan olaylardaki tutumu nedeniyle artık maçlar katılmayacağını duyurdu. Ultras grubu geçtiğimiz hafta da PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve diğer yöneticilere karşı protesto düzenlemişti.

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