PSG Verratti kararını verdi

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan futbolcusu Verratti'yi Toulouse maçının kadrosuna dahil etmedi.

PSG Verratti kararını verdi

Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Verratti ile ilgili flaş bir karar aldı.

Fransız devi, Ligue 1'de oynanacak Toulouse maçının kadrosuna almadı.

PSG, Toulouse ile yarın saat 22.00'de karşılaşacak.

İşte PSG'nin kadrosu;
1 – Keylor Navas
2 – Achraf Hakimi
4 – Manuel Ugarte
5 – Marquinhos
7 – Kylian Mbappé
8 – Fabian Ruiz
9 – Gonçalo Ramos
10 – Ousmane Dembélé
11 – Marco Asensio
15 – Danilo
17 – Vitinha
19 – Lee Kang-In
21 – Lucas Hernandez
27 – Cher Ndour
28 – Carlos Soler
32 – Layvin Kurzawa
33 – Warren Zaïre-Emery
37 – Milan Skriniar
44 – Hugo Ekitike
80 – Arnau Tenas
99 – Gianluigi Donnarumma

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