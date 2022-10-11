Mbappe'nin kararı Katarlı Kulüp Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi kızdırdı. PSG'de büyük kriz kapıda

İspanyol gazetesi Marca’nın gündeme bomba gibi düşen haberine göre Fransız yıldız Kylian Mbappe ile kulübü PSG arasındaki ipler tamamen koptu. Taraflar arasındaki görüşmeden şok eden detaylar ortaya çıkarken 'ihanet' detayı dikkat çekti.

Fransa Ligue 1 devi PSG ile süper yıldız Kylian Mbappe arasında şok bir gelişme meydana geldi.

Fransız RMC’nin de doğruladığı habere göre PSG ile Mbappe ilişkileri geri dönülemez şekilde bitti. Yıldız oyuncu Ocak ayında ayrılmak istediğini şimdiden kulübe bildirdi.

Kylian Mbappe ile PSG arasındaki görüşmeden şok eden detaylar da gün yüzüne çıktı. Fransız yönetiminin Mbappe’nin ayrılığı için işbirliğine hazır olduğu belirtilirken ortaya şaşırtan bir şart koydu. PSG yönetimi yaz ayında yaşanan Mbappe – Real Madrid görüşmelerinden intikam almak istercesine, yıldız oyuncusunu Real Madrid’e satmayacağını bildirdi. Nasser El-Khalifi yönetimi, Mbappe’nin Real Madrid dışında her kulübe gidebileceğini belirtti.

Marca’nın edindiği bilgilere göre Kylian Mbappe, PSG’nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor ve bu yüzden bir anda önce takımdan ayrılmak istiyor. Paris ekibi yönetiminin sözleşme yenilerken Mbappe’ye verdiği birçok sözü tutmadığı belirtilirken anlaşmanın açıklandığı gibi 2025’e kadar değil, 2024’e kadar olduğu belirtildi.



