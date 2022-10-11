11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbappe'nin kararı Katarlı Kulüp Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi kızdırdı. PSG'de büyük kriz kapıda

Mbappe'nin kararı Katarlı Kulüp Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi kızdırdı. PSG'de büyük kriz kapıda

Fransız futbol devi PSG'de Mbappe depremi yaşanıyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:18
Takip Et

PSG yönetimi yaz ayında yaşanan Mbappe – Real Madrid görüşmelerinden intikam almak istercesine, yıldız oyuncusunu Real Madrid’e satmayacağını bildirdi. Ortalık kızıştı

Mbappe'nin kararı Katarlı Kulüp Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi kızdırdı. PSG'de büyük kriz kapıda
+
Aa
-

İspanyol gazetesi Marca’nın gündeme bomba gibi düşen haberine göre Fransız yıldız Kylian Mbappe ile kulübü PSG arasındaki ipler tamamen koptu. Taraflar arasındaki görüşmeden şok eden detaylar ortaya çıkarken 'ihanet' detayı dikkat çekti. 

Fransa Ligue 1 devi PSG ile süper yıldız Kylian Mbappe arasında şok bir gelişme meydana geldi.

Fransız RMC’nin de doğruladığı habere göre PSG ile Mbappe ilişkileri geri dönülemez şekilde bitti. Yıldız oyuncu Ocak ayında ayrılmak istediğini şimdiden kulübe bildirdi.

Kylian Mbappe ile PSG arasındaki görüşmeden şok eden detaylar da gün yüzüne çıktı. Fransız yönetiminin Mbappe’nin ayrılığı için işbirliğine hazır olduğu belirtilirken ortaya şaşırtan bir şart koydu. PSG yönetimi yaz ayında yaşanan Mbappe – Real Madrid görüşmelerinden intikam almak istercesine, yıldız oyuncusunu Real Madrid’e satmayacağını bildirdi. Nasser El-Khalifi yönetimi, Mbappe’nin Real Madrid dışında her kulübe gidebileceğini belirtti.

Marca’nın edindiği bilgilere göre Kylian Mbappe, PSG’nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor ve bu yüzden bir anda önce takımdan ayrılmak istiyor. Paris ekibi yönetiminin sözleşme yenilerken Mbappe’ye verdiği birçok sözü tutmadığı belirtilirken anlaşmanın açıklandığı gibi 2025’e kadar değil, 2024’e kadar olduğu belirtildi.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
4
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.