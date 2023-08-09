PSG'de yıldızlar gözden düştü

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germian kadrosunda büyük bir değişikliğe gidiyor.



Teknik Direktör Luis Enrique ve sportif direktör Luis Campos, 5 oyuncudan kendilerine takım bulmalarını istedi.



RMC Sport'un haberine göre; Fransız ekibinde Kylian Mbappe'nin ardından bu kez bir başka yıldız Neymar'ın ayrılığı gündemde olduğu belirtildi.



İspanyol teknik adam yaptıkları toplantı sonrası 5 futbolcuyu gözden çıkardı.



Enrique, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches ve Marco Veratti'nin kendilerine takım bulmasını istedi.