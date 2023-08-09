PSG'de yıldızlar gözden düştü

PSG'de yıldızlar tek tek gözden düşmeye başladı. Mbappe'nin ayrılığı gündeme gelmesinin ardından Neymar ve birkaç futbolcunun daha Fransız devi ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

PSG'de yıldızlar gözden düştü

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germian kadrosunda büyük bir değişikliğe gidiyor.

Teknik Direktör Luis Enrique ve sportif direktör Luis Campos, 5 oyuncudan kendilerine takım bulmalarını istedi.

RMC Sport'un haberine göre; Fransız ekibinde Kylian Mbappe'nin ardından bu kez bir başka yıldız Neymar'ın ayrılığı gündemde olduğu belirtildi.

İspanyol teknik adam yaptıkları toplantı sonrası 5 futbolcuyu gözden çıkardı.

Enrique, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches ve Marco Veratti'nin kendilerine takım bulmasını istedi.

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