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Henüz 16 yaşında ama 20 milyon euro değeri var

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 20:45
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PSG'den 16 yaşındaki gelecek vaad eden yıldıza tam 20 milyon euro geldi

Henüz 16 yaşında ama 20 milyon euro değeri var
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İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; PSG, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick için 20 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberde; Palmeiras'ın buna rağmen teklifi reddettiği ve genç santrfor için 35 milyon euro istediği belirtildi. Daha önce Gabriel Jesus'u da genç yaşta Manchester City'e 32.5 milyon euroya satan Palmeiras'ta başkan Leila Pereira'nın Endrick'i bu fiyattan düşük bir ücrete elden çıkarmayı düşünmediği yazıldı.
Paris Saint Germain yönetiminden bir heyetin Endrick transferini herhangi bir başka Avrupa kulübü devreye girmeden tamamlamak için kısa süre içinde Brezilya'ya gideceği belirtilirken, PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un bu transferde başrolü oynayacağı ifade edildi.
PSG'nin önümüzdeki yıllarda bir dünya yıldızı olmasından en ufak şüphe duymadığı Endrick, bu sezon Palmeira ile çıktığı 10 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.

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