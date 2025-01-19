PSG'den 'Aslan' olmaya geliyor... Maliyeti de belli oldu! Galatasaray flaş transferi bitirme noktasında

Trendyol Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray stopere yapacağı hamleyi tamamlamaya çok yaklaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı olan ve başarı isteyen sarı-kırmızılılar uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar'ı kısa süre içinde kadrosuna katmanın peşinde.

TRT Spor'da yer alan haberde; Galatasaray'ın Milan Skriniar transferinde aşama kaydettiği ve deneyimli stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için PSG ile anlaşmaya yakın olunduğu ifade edildi.

Ayrıca oyuncunun maliyetinin sarı-kırmızılı kulübe 4 milyon euro civarında olmasının beklendiği aktarıldı.

Bu sezon PSG'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu 5 karşılaşmada sahada yer aldı.