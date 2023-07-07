PSG'den ayrılmak isteyen Mbappe'nin bonservis bedeli belli oldu

Lionel Messi'nin Amerika'ya gidişi ve teknik direktörün de değişmesiyle yeni bir yapılanmaya giden PSG'de Mbappe, ayrılık sinyalleri verdi. Kulüp başkanının da resti çekmesinin ardından tüm gözler Fransız yıldıza çevrildi.

PSG'den ayrılmak isteyen Mbappe'nin bonservis bedeli belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galtier ve Messi'nin takımdan ayrılışı ile beraber Mbappe'nin 1 yıllık opsiyonunu kullanmak istemeyişi ve ek olarak takımdan ayrılmak istemesi de Fransız yıldızın geleceğini herkese merak ettirdi.

"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"
Sonrasında PSG Başkanı Nasser Khelaifi, Kylian Mbappe'ye rest çekerken, "Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum! 2 hafta içinde karar vermek zorunda. Kimse kulüpten büyük değil" ifadelerini kullanmıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Kylian Mbappe için PSG'nin istediği rakamla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AS'ın haberine göre Mbappe'yi isteyen takım 200 milyon Euro'yu hazırlamak zorunda olduğu belirtildi.

BONUSU GÖZ ARDI EDECEK
Öte yandan Kylian Mbappe temmuz ayında da PSG'de kalması durumunda 40 milyon Euro'luk sadakat bonusunu almaya hak kazanacak. Söz konusu maddenin, oyuncunun Real Madrid'e transferine engel olabileceği belirtiliyordu. Buna karşın Fransız yıldızın Real Madrid için söz konusu bedeli göz ardı edebileceğine işaret ediyor.

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