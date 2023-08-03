PSG'den Barcelona'ya Neymar önerisi. Xavi'nin cevabı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

La Liga devi Barcelona, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele için 50 milyon euroya Paris Saint Germian ile el sıkışmıştı.



İspanya basınından Sport'un haberine göre; Paris Saint Germian bu transfer görüşmesinde Barça'ya Neymar'ı önerdi.



Ousmane Dembele'yi transfer etmeye hazırlanan PSG, Barcelona'ya kiralık olarak Neymar'ı önerse de Brezilyalı yıldıza ihtiyacı olmadığını düşünen Xavi ise bu teklifi reddetti.



Neymar geçtiğimiz sezon 29 maçta 18 gol 17 asist kaydetti.

Kariyerine Santos'ta başlayan Brezilyalı yıldız, 2013'te transfer olduğu Barcelona'da 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu, 3 İspanya Kupası Şmapiyonluğu, 2 La Liga Şampiyonluğu kazanmıştı.