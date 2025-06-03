PSG'den Fenerbahçe'ye güzel haber!

Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.



Le Parisien'de yer alan habere göre; Ligue 1 devi, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Mukiele, Asensio ve Renato Sanches ile yollarını kesin olarak ayıracak.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanan Milan Skriniar'ın ismi ise Premier Lig ekipleriyle anılıyor.



L'equipe'in aktardığı habere göre ise PSG, Gonçalo Ramos ve Kang-In Lee için gelecek teklifleri de değerlendirecek