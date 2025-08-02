PSG'den Galatasaray'a sürpriz öneri: Donnarumma'yı bırak, Safonov'u al!

Osimhen transferi sonrası tamamen kaleci arayışlarına yoğunlaşan Galatasaray kısa süre içerisinde bu belirsizliğe bir son vermeyi planlıyor.

GALATASARAY DONNARUMMA'YI İSTİYORDU

Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini akıllarda soru işareti bırakmayacak bir isme emanet etmek isteyen sarı kırmızılı yönetim Ederson ve Donnarumma gibi isimleri gündemine almıştı.

Donnarumma transferi için PSG ile masaya oturan Galatasaray'a Fransız devinden sürpriz bir öneri geldi.

PSG SAFANOV'U ÖNERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; PSG yetkilileri geçtiğimiz yaz Krasnodar'dan 20 milyon Euro'ya transfer edilen Rus kaleci Matvey Safonov'u Galatasaray'a önerdi.

PSG formasıyla toplam 17 maça çıkan 26 yaşındaki kalecinin Fransız deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.