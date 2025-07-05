PSG'den ölümlü ve intikamlı mesaj!

Kaynak: Haber Merkezi
PSG'den ölümlü ve intikamlı mesaj!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, gündem olacak sözler sarf etti.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'nin teknik direktörü Luis Enrique, takımının FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Bundesliga devi Bayern Münih ile karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜRÜZ"

Basın toplantısında muhabirlere yaptığı açıklamada PSG’nin bu sezonki başarılarına karşın takımının adapte olması ve sürekli gelişmesi gerektiğini söyleyen İspanyalı teknik adam aynı sisteme güvenemeyeceklerini, sürekli gelişmemeleri halinde “öleceklerini” söyledi.

Enrique, “Taktiği değiştireceğiz, çünkü takımlar buna alışıyor. Futbolda büyü diye bir şey yoktur” şeklinde konuştu.

f.jpg

"ALMAMIZ GEREKEN BİR İNTİKAM VAR"

Basın toplantısında konuşan PSG’nin Fransalı yıldızı Ousmane Dembele ise geçen kasım ayında Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih, 1-0 yenildiklerini hatırlattı. Dembele, “Almamız gereken küçük bir intikam var, güçlü bir takım olduklarını biliyoruz ancak geçen kasıma göre çok daha güçlüyüz” dedi.

Son Haberler
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet
Bursa’da çilek fideleri davalık oldu
Bursa’da çilek fideleri davalık oldu
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu