PSG'den ölümlü ve intikamlı mesaj!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'nin teknik direktörü Luis Enrique, takımının FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Bundesliga devi Bayern Münih ile karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜRÜZ"

Basın toplantısında muhabirlere yaptığı açıklamada PSG’nin bu sezonki başarılarına karşın takımının adapte olması ve sürekli gelişmesi gerektiğini söyleyen İspanyalı teknik adam aynı sisteme güvenemeyeceklerini, sürekli gelişmemeleri halinde “öleceklerini” söyledi.

Enrique, “Taktiği değiştireceğiz, çünkü takımlar buna alışıyor. Futbolda büyü diye bir şey yoktur” şeklinde konuştu.

"ALMAMIZ GEREKEN BİR İNTİKAM VAR"

Basın toplantısında konuşan PSG’nin Fransalı yıldızı Ousmane Dembele ise geçen kasım ayında Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih, 1-0 yenildiklerini hatırlattı. Dembele, “Almamız gereken küçük bir intikam var, güçlü bir takım olduklarını biliyoruz ancak geçen kasıma göre çok daha güçlüyüz” dedi.