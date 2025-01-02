PSG’den Salah’a dev sözleşme. Sezon sonu Liverpool’dan ayrılabilir

Liverpool’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Salah’ın takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Bu sezon oynadığı futbolla Premier Lig tarihinin en golcü yabancıları listesinde Henry’i geride bırakan yıldız oyuncu son yaptığı açıklamada Liverpool’dan ayrılma ihtimaline dikkat çekti.

İngiliz taraftarlar Salah’ın durumunu merakla takip ederken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Buna göre PSG Salah’a sözleşme teklifi yaptı.

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG, Mısırlı süper yıldıza 3 yıllık bir teklif ve haftalık 500 bin euro maaş teklif etti. Liverpool'un teklifinin ise 2 yıl, zamsız ve şimdiki maaşı olan 400 bin euro civarında olduğu belirtildi.



PSG'nin yıllık net teklifi 26 milyon euro'ya denk gelirken, Liverpool'un teklifi ise 20.8 milyon euro yapıyor. Salah'ın henüz PSG'nin teklifine yanıt vermediği, önümüzdeki günlerde Liverpool'un teklifine göre Fransız kulübüne geri dönüş yapacağı kaydedildi.



Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan Salah, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.