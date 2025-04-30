PSG'den sürpriz transfer hamlesi: Genç yıldız için harekete geçtiler

Serkan Talan
PSG'den sürpriz transfer hamlesi: Genç yıldız için harekete geçtiler

Avrupa medyasına çıkan haberlere göre Paris Saint-Germain, Club Brugge’ün orta saha oyuncusu Ardon Jashari’yi kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

Fransa’dan Footenfrance ve Belçika’dan Het Nieuwsblad gazetelerine göre PSG, 22 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Teknik direktör Luis Enrique ve sportif direktör Luis Campos’un dikkatini çeken Jashari, Avrupa’daki performansıyla göz kamaştırdı.

Geçen yaz Lucerne’den Brugge’e 6 milyon dolara transfer edilen Jashari, takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Sol ayaklı oyuncu; oyun görüşü, teknik becerileri ve saha içi organizasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Granit Xhaka ile sıkça karşılaştırılan Jashari, Play-Off maçlarında sergilediği üst düzey performanslarla piyasa değerini 25 milyon dolara çıkardı.

Luis Campos’un Genk-Antwerp ve Union-Brugge maçlarında gözlemlediği oyuncular arasında Jashari'nin performansı özellikle dikkat çekti. PSG’nin bu hafta resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ancak Club Brugge, oyuncunun 2029 yazına kadar sözleşmesinin bulunması ve finansal durumunun güçlü olması nedeniyle pazarlıklarda geri adım atmayı düşünmüyor.

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