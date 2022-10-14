PSG'nin yıldızı Neymar'a hapis şoku

Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız devi PSG'ye transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle hapis cezası alacağı iddia edildi.

MAHKEMENİN HALEN SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Neymar için 88 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli ödenmişti. Barcelona'nın transferi iilk açıkladığında düşük ücrette duyurması sonrası Brezilya ve İspanya'da büyük yankı uyandırmış ve tepkiler üst üstte gelmişti. Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu. DIS şirketinin açtığı davanın hala sürdüğü de iddia edildi.

YOLSUZLUK YAPILDI

AS'ta yer alan habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

Fanatik Gazetesi'nin derlediği haberin detaylarında ise şu ifadeler yer alıyor; Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer etti ve kulüpler transferin bedelini açıkladı. Ancak DIS şirketi anlaşmada daha yüksek ücretlerin yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inanıyor.