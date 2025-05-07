PSG'li yıldız için kollar sıvandı

Paris Saint-Germain’in Güney Koreli hücum oyuncusu Kang-In Lee, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday. Fransız ekibinde yeterli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz devi Arsenal’in radarına girdi. Premier Lig temsilcisinin, oyuncuya olan ilgisi uzun süredir biliniyor. İddialara göre, daha önce Atlético Madrid’de görev yapan ve şu anda Arsenal’in sportif direktörlüğünü üstlenen Andrea Berta, Kang-In Lee’yi kadroya katmak için düğmeye bastı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİCİ ZAMANLAMA

Kang-In Lee’nin isminin Arsenal ile anılması, PSG ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesine denk gelmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi. Çarşamba günü Emirates Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma, oyuncu açısından adeta bir vitrin olabilir. Fransız basınına göre, bu mücadele Kang-In Lee’nin Paris ekibindeki son önemli maçı olabilir.

AYRILIK YAKIN

Luis Enrique yönetimindeki PSG’de bu sezon 18 kez Ligue 1 maçına ilk 11’de başlayan Kang-In Lee, takım içindeki rotasyon oyuncularından biri olarak görülüyor. Sahada daha fazla süre almak isteyen futbolcunun, bu sebeple ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, Güney Koreli yıldız yaz aylarında kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Arsenal cephesinde ise Mikel Arteta, kadrosunu genç ve dinamik oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor.

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PSG 20 MİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞMEYECEK

Paris Saint-Germain, 2023 yazında İspanyol ekibi Mallorca’dan transfer ettiği Kang-In Lee için 22 milyon dolar ödeme yapmıştı. Kulüp yönetimi, bu yatırımın karşılığını almak istiyor. Fransız medyasına göre PSG, oyuncuyu 20 milyon doların altında bir bonservis bedeliyle bırakmaya sıcak bakmıyor. L'Équipe’in geçtiğimiz hafta verdiği haberde, Kang-In Lee’nin kulübün yaz dönemindeki satış listesine dahil edildiği de ortaya çıkmıştı.

ASYA TURU HAZIRLIKLARI

Transferin kısa sürede sonuçlanması durumunda, Kang-In Lee’nin Arsenal’in yaz aylarında gerçekleştireceği Asya turuna katılması bekleniyor. Londra temsilcisi, Temmuz ayında Singapur ve Hong Kong’da hazırlık maçları oynayacak. Bu bölgenin pazarlama açısından önemli olduğu biliniyor ve Kang-In Lee’nin Asya’daki popülaritesi sayesinde kulübe ticari anlamda da katkı sağlaması öngörülüyor.

PSG’DE ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Paris Saint-Germain, kulüp tarihinin ikinci Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için Arsenal karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kritik maç, sadece kulüp için değil, Kang-In Lee’nin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Taraftarlar, onun bu dev mücadelede nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Ancak bu maçın ardından Güney Koreli yıldızın Paris kariyeri sona erebilir. PSG'nin, güçlü oyun yapısı ve geniş kadrosu sayesinde onu kolayca telafi edebileceği düşünülüyor.