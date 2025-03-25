PSG’nin eski yıldızına Süper Lig’den talip çıktı

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PSG’nin eski yıldızına Süper Lig’den talip çıktı

Bir dönem PSG’de oynadığı futbolla adından söz ettiren Veratti’ye Süper Lig’den talip çıktı. Kariyerine Katar’da devam eden tecrübeli oyuncuyu Samsunspor istiyor.

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa hedefine adım adım ilerllerken, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer yasağı olmasına rağmen elindeki oyuncu kadrosuyla harika işler yapan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Eyüpspor'un 7 puan farla önünde bulunuyor. Sezon sonuna kadar üçüncülüğünü korumak isteyen Karadeniz ekibi, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılması durumunda önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

Samsunspor'un listesinin ilk sırasında ise; Al-Arabi'den ayrılacak olan Marco Verratti'nin olduğu iddia edildi.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın teknik direktör Reis'le bu konuda bir görüşme yaptığı da belirtildi. 2023'te 45 milyon euroya Katar ekibine transfer olan Verratti'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.

PSG'DE 11 SEZON OYNADI

Kariyerine Pescara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi PSG'ye transfer oldu. 11 yıl boyunca PSG forması giyen İtalyan orta saha, Eylül 2023'te de Katar takımı Al- Arabi'ye gitti.

Bu sezon Al-Arabi ile 17 maça çıkan Verratti, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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