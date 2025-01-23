PSG’nin Ndour için istediği bonservis ortaya çıktı

PSG, Kolo Muani’yi Juventus’a göndermek için sezon başında Beşiktaş’a kiraya verdiği Ndour’u bonservisi ile göndermek istiyor. Fransız devi ile ilgili geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde genç oyuncuyu Beşiktaş’tan geri çağıracağı belirtiliyordu.

İtalya’dan talipleri olduğu belirtilen Ndour için PSG’nin istediği bonservis belli oldu. Fransız devinin 8 milyon euro ve bir sonraki transferden yüzde 40 pay istediği belirtiliyor. Öte yandan İtalya’dan gelen son haberlere göre Fiorentina ve PSG, Ndour transferi için prenispte anlaştı.

Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.