PSG'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Christophe Galtier'in ayrılışı üzerine Paris Saint Germain, yeni teknik direktörünü açıklamak için gün sayıyor.

PSG'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Uzun bir süredir beklediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna geride bıraktığımız sezonda da ulaşamayan PSG’nin yeni teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique oluyor.

ESPN’de yer alan habere göre; Christophe Galtier’in sözleşmesini kısa süre içerisinde feshedecek olan PSG, Luis Enrique ile sözleşme imzaladı ve transfer çalışmalarına başladı.

Habere göre Galtier’in ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte resmen Fransız ekibinin başına geçecek olan Luis Enrique, İspanya’nın 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Luis Enrique daha önce Barcelona'da büyük başarılar elde etmiş, göreve geldiği ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Copa del Rey'yi kazanmıştı.

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