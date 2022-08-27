İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer hakkında flaş sözler

Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın gündeminde PSG forması giyen Mauro Icardi var.

Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyor.

FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ

Wanda Nara'dan da geleceği merak konusu olan Icardi ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

TNT Sports Argentina'nın paylaştığı habere göre Nara, "Icardi'ye tavsiye ya da fikir verebilirim ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek kişi kendisidir." açıklamasını yaptı.

Site, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebileceğini duyurdu.