PSG'nin yıldızı Paredes Galatasaray'ın gündeminde

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, PSG'nin yıldızını transfer etmek istiyor.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Paredes'i gündemine aldığı kaydedildi.

Haberde, Galatasaray'ın Paredes'i bonservisiyle almak istediği ancak Fransız ekibinin yüksek bir fiyat istemesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralama formülünün devreye gireceği belirtildi.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Sergio Oliviera ve Dries Mertens'i hamle oyuncusu olarak kullanmak istediği ve Lucas Torreira'nın yanına yeni bir ismi düşündüğü ifade edildi.