PSG'ye 80 milyonluk golcü. Anlaşma sağlandı

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Benfica'nın Portekizli golcüsü Gonçalo Ramos transferi konusunda kulüple anlaşma sağlandı.

PSG'ye 80 milyonluk golcü. Anlaşma sağlandı

Fransa devi Paris Saint-Germain, Benfica'dan forvet oyuncusu Gonçalo Ramos'u bitirmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSG, Portekizli golcünün transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağladı.

PSG'nin 22 yaşındaki golcü için 65 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro bonus olmak üzere toplam 80 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

PSG'nin Finansal Fair Play kurallarına takılmamak adına Ramos'u ilk yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.

Diğer taraftan Ramos'un gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından yeni takımına imza atacağı yazıldı.

PERFORMANSI
Benfica formasıyla 106 maça çıkan Gonçalo Ramos, 41 gol atarken 16 asist yaptı.

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