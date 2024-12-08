Psikedelik maddeler ruh ve sinir hastalıklarına umut oldu

Psikedelik maddeler, özellikle sihirli mantarlarda bulunan psilosibin ve MDMA gibi bileşiklerle, çeşitli ruh sağlığı sorunlarına çözüm sunuyor. Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi problemleri olan bireyler, bu maddelerle yapılan kontrollü terapilerden fayda görüyor. Ancak, bu terapilerin geniş çapta uygulanabilir hale gelmesi, yasal düzenlemelerin yavaş ilerlemesi nedeniyle sınırlı kalıyor.

OREGON VE COLORADO ÖNCÜLÜĞÜ

ABD’de bu maddelerin kullanımında öncülüğü Oregon ve Colorado eyaletleri üstleniyor. Oregon, 2020 yılında kabul edilen 109 No’lu Yasa ile psilosibin kullanımını denetimli bir şekilde yasallaştırdı. Bu program, psilosibini yalnızca ruh sağlığı teşhisi olmadan erişilebilir kılan bir “yetişkin kullanımı” modeli sunuyor. Colorado ise 2022 yılında kabul edilen Doğal Tıp Sağlık Yasası ile benzer bir yol izleyerek psilosibin kullanımını yasallaştırdı. Ayrıca, bu yasa gelecekte DMT, ibogain ve meskalin gibi diğer doğal psikedelik maddeleri de kapsayabilecek şekilde genişletilebilir.

Her iki eyaletin modellerinde farklılıklar bulunuyor. Oregon’da lisanslı psilosibin merkezlerinde tüketim ve deneyimli bir kolaylaştırıcı gözetiminde kullanım şartı varken, Colorado daha esnek bir yapı sunuyor ve kişisel kullanım için bu maddelerin bulundurulmasını dekriminalize ediyor.

PSİLOSİBİN HİZMETLERİ: MALİYET VE ZORLUKLAR

Oregon’daki modelin karşılaştığı en büyük sorun, hizmetlerin maliyeti. Ortalama bir tedavi süreci, yaklaşık 1.500 dolara mal oluyor. Bu yüksek maliyet, hem başlangıç ücretlerinin yüksek olmasından hem de kolaylaştırıcıların lisanslama sürecinden kaynaklanıyor. Lisans almak için yalnızca lise diploması ve 160 saatlik eğitim yeterli olsa da bazı uzmanlar, daha ileri düzeyde bir tıbbi eğitimin faydalı olabileceğini savunuyor.

FDA VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Psikedelik maddelerin geleceği, yalnızca eyalet düzeyindeki yasal düzenlemelerle sınırlı değil. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), psikedelik maddelere “atılım tedavisi” statüsü vererek bu alandaki çalışmaları hızlandırıyor. Büyük ilaç şirketleri ve küçük girişimciler, FDA onayı almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak FDA onaylı sentetik psilosibin, yalnızca tıbbi profesyoneller tarafından reçetelenebileceğinden, bu maddelerin mevcut merkezlerde kullanımı sınırlı kalabilir.

YAYILMA POTANSİYELİ

Psikedelik maddelerin tedavi amaçlı kullanımı konusunda hem bilimsel hem de politik düzeyde ilerleme kaydediliyor. Yine de, yüksek maliyetler ve yasal belirsizlikler, bu tedavilerin erişilebilirliğini sınırlıyor. Oregon ve Colorado gibi öncü eyaletlerin deneyimleri, diğer bölgeler için bir yol haritası sunabilir. FDA onaylarının artması ve yasal düzenlemelerin genişlemesi, bu potansiyel tedavilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.