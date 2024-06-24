Psikiyatri hastası kendi ilaçlarını satarken yakalandı!

Kastamonu’da psikiyatri hastası bir kadın, kendisine yazılan yeşil reçeteli ilaçları satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele kapsamında il merkezinde ikamet eden N.T. isimli kadının hastaneden aldığı ilaçları satmaya çalıştığını tespit etti.

Yaklaşık 300 adet hapı elden çıkarmaya çalışan N.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Uyuşturucu etkisi yaratabilecek bu ilaçlara el konuldu. Gözaltına alınan N.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı. N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.