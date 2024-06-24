Psikiyatri hastası kendi ilaçlarını satarken yakalandı!

Kaynak: İHA
Psikiyatri hastası kendi ilaçlarını satarken yakalandı!

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında dikkat çekici bir olayla karşılaştı. Psikiyatri hastası N.T. adlı bir kadının, tedavi amacıyla kendisine hastanede yazılan yeşil reçeteli ilaçları kullanmak yerine satmaya çalıştığı tespit edildi.

Kastamonu’da psikiyatri hastası bir kadın, kendisine yazılan yeşil reçeteli ilaçları satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele kapsamında il merkezinde ikamet eden N.T. isimli kadının hastaneden aldığı ilaçları satmaya çalıştığını tespit etti.

Yaklaşık 300 adet hapı elden çıkarmaya çalışan N.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Uyuşturucu etkisi yaratabilecek bu ilaçlara el konuldu. Gözaltına alınan N.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı. N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti Gündem
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak Ekonomi
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı Magazin
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında Gündem
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında
Adıyaman’da orman yangını Yaşam
Adıyaman’da orman yangını
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti Dünya
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti Gündem
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti