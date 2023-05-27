Psikologdan dikkat çeken sınav kaygısı açıklaması

Editör: Murat Öztürk

Sınavlar yaklaşırken sınav kaygısını yenme konusuyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, yaptığı açıklamasında sınav kaygısını yenmek için şu sözleri kullandı:

“Ebeveynlerin çocuklarına empatik ve anlayışlı davranması, güven aşılaması, başarı düzeyi ve sınav sonucu ne olursa olsun çabalarını takdir etmeleri çok önemli. Sınav kaygısını yönetebilirsiniz. Sınav kaygısı ve korkusunu yoğun yaşayan çocuklarda aileden ve gerekirse bir uzmandan destek alınması önemlidir”

“KAYGIMIZ HAFİFLEMEYE BAŞLAR VE BİZ SINAVIN ÜSTESİNDEN BAŞARIYLA GELİRİZ”

Klinik Psikolog Bozkurt, “Girmemiz gereken bir sınavda çalışmamız gereken konular önceden belli olur” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Konu materyallerini hazırlar, çalışır ve sınava gireriz. Konuya tümüyle hâkim olsak da kaygı ve heyecan hissetmemiz kaçınılmazdır çünkü bilinmeyen, henüz görülmemiş sorular stresimizi arttırır. Sınav kâğıdı önümüze geldikten sonra ve biz soruları çözmeye başladıktan sonra kaygımız hafiflemeye başlar ve biz sınavın üstesinden başarıyla geliriz”

“PERFORMANSININ DA AZALMASINA VE BOZULMASINA NEDEN OLUR”

Klinik Psikoloji Uzmanı Klinik Psikolog Kübra Bozkurt; sınav kaygısının, sınav zamanlarında ortaya çıkan yoğun sıkıntı ve endişeye neden olan psikolojik bir durum olarak tanımlandığını ve çoğu insanın yaşayabileceğini belirterek şu sözleri söyledi:

“Aslında, normal seviyede yaşanan kaygı kişiyi korur ve sağlıklı bir duygudur. Kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak uyanık tutar ve daha iyi iş çıkarmak için yardımcı olur. Ancak kaygı ve korkunun aşırı düzeyde yaşanması kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyerek performansının da azalmasına ve bozulmasına neden olur”

SINAV KAYGISI NEDİR?

Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genelleyerek, bunu kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirebilir. Bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur.

SINAV KAYGISINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

-Yaşam tarzı

-Yetersiz öğrenme ve bilgi ihtiyacı

-Ders çalışma tarzı

-Psikolojik faktörler