Psikoloji ve nöroloji hastalıklarının erken tanı ve tedavisinde teknoloji dönemi

Psikiyatri hastanesi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde öncü bir adım atarak, Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan en son tıp teknolojilerini Nöropsikoloji Laboratuvarı'nda hizmete sundu. Bu yenilikçi laboratuvar, bilişsel işlevlerdeki en küçük değişiklikleri tespit ederek erken tanı süreçlerini yeniden tanımlıyor ve hastaların yaşam kalitesini artırma potansiyeliyle sağlık sektöründe yeni bir dönem başlatıldı.

Nöropsikoloji laboratuvarında, bilişsel becerileri değerlendirmek için hem standart hem de bilgisayar tabanlı nöropsikolojik testler kullanılıyor. Yetkin klinik psikologlar tarafından uygulanan bu testler, dikkat, bellek, problem çözme ve dil gibi bilişsel alanları hassas bir şekilde analiz ederek altta yatan sorunları ortaya çıkarıyor. Yetkililer, laboratuvarın elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve polisomnografi gibi ileri elektrofizyolojik yöntemlerle desteklendiğini belirtti.

Elde edilen verilerle kişiye özel tedavi planları ve bilişsel rehabilitasyon programları oluşturularak hastaların iyileşme süreci hızlandırılıyor.

Laboratuvar, Avrupa ve Amerika’daki önde gelen nöropsikoloji merkezlerinin standartlarını temel alıyor. Avrupa’da kullanılan harmonize nöropsikolojik test bataryaları, hafif bilişsel bozuklukların erken teşhisinde %90’a varan doğruluk oranı sağlıyor. Amerika’da ise Mayo Clinic’in normatif çalışmaları, demografik faktörlere göre uyarlanmış testlerle erken tanı hassasiyetini artırıyor. Psikiyatri Hastanesi, Vienna Test Sistemi ve COGBAT gibi bilgisayarlı test sistemlerini entegre ederek bu global standartları Türkiye’ye taşıyor. Yetkililer, bu teknolojilerin hastaların bilişsel durumlarını hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirdiğini, böylece erken müdahale şansını artırdığını vurguluyor.

Bilimsel araştırmalar, erken nöropsikolojik müdahalenin kritik önemini destekliyor. Bir meta-analiz çalışması, nöropsikolojik testlerin hafif bilişsel bozuklukları %75-80 duyarlılık ve özgüllükle tespit edebildiğini ve demans ilerlemesini %30-50 oranında yavaşlatabildiğini gösterdi. Avrupa Nörodejeneratif Hastalıklar Ortak Programı’na göre, harmonize testler erken demans tanısında farmakolojik tedavilerin etkinliğini artırıyor. Psikiyatri Hastanesi’nin laboratuvarı, bu bulgular ışığında, bilişsel rehabilitasyon programlarıyla hastaların günlük yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası uzmanlar, bu teknolojilerin dönüştürücü etkisini övdü. Uzman isim, “Nöropsikolojik laboratuvarlar, beyin-davranış ilişkilerini aydınlatarak erken tanı ve tedaviyi mümkün kılıyor; bu tür girişimler, global standartları yerel düzeyde erişilebilir hale getiriyor” diyor. Bir başka uzman isim ise ise, “Bilgisayarlı nöropsikolojik testler, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hassas; erken demans tanısında %90 doğruluk oranıyla rehabilitasyon sürecini hızlandırıyor” açıklamasında bulundu. Yetkililer, laboratuvarın çocukluk travmalarından yeme bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede bilişsel değerlendirme sunduğunu ve hastaların %80’inde erken tanı ile hızlı iyileşme sağlandığını belirtti.

Psikiyatri Hastanesi, akademik kadrosuyla (profesörler, uzman hekimler ve psikologlar) bilimsel temelli ve insancıl bir yaklaşım benimsiyor. AMATEM ruhsatıyla bağımlılık tedavilerinde de öncü olan hastane, bu yeni laboratuvarla nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde Türkiye’yi dünya standartlarına yaklaştırıyor. Erken tanı, hastaların yaşam beklentisini ve kalitesini artırırken, nöropsikolojik değerlendirmeler tedavi süreçlerini daha etkili hale getiriyor.