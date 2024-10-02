Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu genç yurt binasından atladı

Acı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 civarında gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi PDR bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı, eşyalarını toplamak amacıyla yurda geldi. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak yurdun 6. katından kendini aşağıya bıraktı. Kavaklı, olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gen