Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu genç yurt binasından atladı

Kaynak: İHA
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu genç yurt binasından atladı

Samsun'da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden mezun olan 22 yaşındaki bir genç, kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak hayatına son verdi. Gencin binaya eşyalarını almak için geldiği öğrenildi.

Acı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 civarında gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi PDR bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı, eşyalarını toplamak amacıyla yurda geldi. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak yurdun 6. katından kendini aşağıya bıraktı. Kavaklı, olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gen

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