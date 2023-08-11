Psikolojik sorunlar nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan psikolojik sorunlarla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan psikolojik sorunlarla ilgili detaylar…

PSİKOLOJİK SORUNLAR NEDİR?

Bireyin düşünceleri, sahip olduğu algılayış ve duygulanım biçimi ile şekillenerek davranışa dökülür. İletişimde ya da duygulanımda ortaya çıkan problemler psikolojik problem olarak adlandırılır ve kişide panik atak, sosyal fobi, depresyon, anksiyete bozukluğu, yoğun stres ve baş ağrısı gibi davranışsal anomalilerin gelişmesine neden olur.

Kişinin psikolojik sağlığında meydana gelen herhangi bir problem, başta kişilerarası iletişimi etkileyerek sosyal yaşamın bozulmasına, daha sonra ise vücudun fizyolojik işleyişinde ortaya çıkan aksaklılara sebep olur. Bu fizyolojik aksaklıklar baş ağrısı, yeme bozukluğu, uyku düzensizliği gibi birçok şekilde ortaya çıkabileceği için psikolojik problemlerin belirtileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmak önemlidir.

PSİKOLOJİK SORUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kas ağrıları

-Yorgunluk, halsizlik

-Umutsuz hisse kapılma

-Kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma

-Duş almak ve yemek yemek gibi rutin işleri yapmakta zorlanma

-İştahsızlık ya da iştahın çok fazla artışı

-Uyku düzeninde bozulma ve uykudan yorgun uyanma

PSİKOLOJİK SORUNLARIN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Her psikolojik problem ve problemi yaşayan birey için uygulanacak tedavi yöntemi değişiklik gösterebilir. Ancak psikolojik problemler için en çok tercih edilen tedavi yöntemi psikoterapi ve ilaç tedavisidir. Etkili panik atak tedavisi için uygun sıklıkta tekrarlanan terapiler uzman doktor tarafından belirlenecek olan ilaç uygulamaları ile desteklenir ve bu durum yaşanan nöbetlerin şiddetinde azalmaya, dolayısıyla yaşam kalitesinde büyük oranda artmaya neden olur.