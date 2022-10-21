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Psikolojisi bozuk insan nasıl anlaşılır, ne yapmalı?

Hiç merak ettiniz mi? Psikolojisi bozuk olan insanın davranışları nasıl olur? Psikolojisi bozuk insanın davranışlarından bunu anlayabilirsiniz. İşte o detaylar…

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:04
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Psikolojisi bozuk insan nasıl anlaşılır?

Psikolojisi bozuk insan nasıl anlaşılır, ne yapmalı?
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Elbette psikolojisi bozuk olan bir kişiye hekim karar verebilir. Ancak bazı durumlarda karınızdakini hareket ve tavırlarından da siz teşhis edebilirsiniz. Çünkü psikolojisi bozuk insan belirtileri çok kolayca anlaşılır. İşte o belirtiler

Fazla sessiz ve içe dönükse
Madde bağımlılığı varsa
Suçluluk veya değersizlik duygusu varsa
Davranışlarında veya hislerinde büyük değişimler oluşuyorsa
Sürekli gergin veya üzgünse
Devamlı depresyonda ve mutsuzsa
Ruh hali sıkça bir anda değişiyorsa
Uyku problemleri varsa
Çok kilolu veya zayıf ise

Psikolojisi bozuk kişi aynı zamanda histrionik de olabilir. Sözgelimi psikolojisi bozuk erkek davranışları denildiğinde agresiflik, hatasını kabul etmemek, bağımlılıklar, ilişki sorumluluklarından kaçınma, kıskançlık gibi davranışlar sergileyebilir.

PSİKOLOJİSİ BOZUK KİŞİYE NASIL DAVRANMALIYIZ?

Bu kişi durumunu kabul etmiyorsa, rahatça konuşup içini açmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, onu yadırgamadan, aşırı tepkiler vermeden, kendisiyle tartışmaya girmeden, rahatça anlatabilmesini sağlamak olmalıdır.

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