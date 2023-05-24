PSV van Nistelrooy'un görevine son verdi

PSV, istifa kararı alan Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayırdı.

PSV van Nistelrooy'un görevine son verdi

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

NİSTELROOY İLE YOLLAR AYRILDI
PSV, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.

İKİ KUPA ZAFERİ YAŞADI
Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı. Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı. (AA)

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