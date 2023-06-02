Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT işe alım başvuru şartlarını ve PTT iş başvurusu nereden nasıl yapılacağına dair bilgileri sizler için derledik. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

Genellikle PTT 18-35 yaş arası işe alım gerçekleştiriyor. PTT’de işe girmek isteyen vatandaşlar için PTT’nin işe alım başvuru şartlarını sizler için derledik.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde:

a) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

b) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

d) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

e) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

g ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Gerekli şartları taşıyan kişiler kurumun uygulayacağı sınav ya da mülakatlara katılarak başarılı olursa başvurulan kadroda işe alınır. Aynı anda her sene PTT kendi internet sitesinden veya konu ile ilgili farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendiriyor. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenler için gerekli detaylar şu şekilde;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.