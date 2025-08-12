PTT’de neler oluyor? Kamu Haber-İş açıkladı

Kamu Haber-İş sendikasından yapılan açıklama şu şekilde:

PTT A.Ş. olduktan sonra bir taraftan liyakatsiz atamalar, diğer taraftan ihale kanunu kapsamı dışına alınması neticesinde kar eden PTT, şuan her yıl zarar ettirilerek can çekişir hale getirilmiştir.

Liyakatsiz ve tecrübesiz kişilerin üst düzey yönetim kademelerine getirilmesi ve bu tecrübesiz yöneticilerin almış oldukları kararların sahada uygulanabilirliğinin olmaması neticesinde hem çalışanlar hem de kurum tarihinde en kötü dönemlerini yaşamaktadır.

Geçmiş dönemde alınan bir kararla her köşe başına bir PTT Şubesi açılması neticesinde, kurum kira giderlerini karşılayamaz hale gelmiş, Pttbank konseptine dönüştürmek için çok büyük rakamlar ödenen şubeler zarar ettiği için kapatılmaya başlanmış, bunun yanında lüzumsuz yere alınan koku makinalarına, para bantlama makinalarına, mobil araçlara, dijital arşiv projesine ödenen yüzlerce milyonlar nedeniyle kurum zararları her yıl katlanarak artmaya başlamıştır.

PTT’ nin zararlarının katlanarak artmasından dolayı, son aylarda kurumun küçülmeye gideceği, 400’ e yakın işyerinin yarısının kapatılacağı, illerdeki Başmüdürlüklerin kapatılarak 12 Bölge Başmüdürlüğüne dönüştürüleceği ve 5000’ e yakın personelin başka kurumlara gönderileceği söylentisi personel arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur. Aylardır bütün bu söylentilere rağmen PTT Genel Müdürlüğünün sessizliğe bürünmesi personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. PTT personeli, PTT yönetiminde bu konu hakkında olumlu veya olumsuz cevap beklemektedir.

Genel Müdürlüğün ivedi olarak bu konu hakkında açıklama yaparak söylentilerin asılsız veya gerçek olduğu hakkında PTT personelini bilgilendirmesi gerekmektedir. Biz Kamu Haber-İş Sendikası olarak diyoruz ki; Eğer PTT’ de tasarruf başlayacaksa ilk önce PTT’ nin sırtında kambur olan PTT’ ye bağlı iştirak şirketlerinin bir an önce kapatılması, Genel Müdürlükteki 16’ dan 30 küsüre çıkarılan Daire Başkanlıkları sayısının yine 16’ ya düşürülmesi, kurumda verimin arttırılabilmesi ve bozulan çalışma barışının sağlanabilmesi için güvencesiz çalışma sistemi olan İHS’ ye son verilmesi tüm personelin 399 KHK ‘ ya tabi olarak tek statüde çalıştırılması, bunun yanı sıra tüm personelin çalışma şartlarının, özlük haklarının ve mali haklarının iyileştirilmesinin bir an evvel gerçekleştirilmesi sağlandığı taktirde PTT tekrar ayağa kalkacak ve milletimize en güzel hizmetleri vermeye devam edecektir.