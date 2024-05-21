PTT'den çok önemli uyarı

Sahte gönderi etiketiyle dolandırıcılık. PTT açıklama yaptı, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili PTT AŞ'den açıklama geldi. Şirketin ismi ve güvenilirliği kullanılarak, PTT Kargo gönderi etiketi üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.

Dijital olarak sahte düzenlemelerin yapılarak, vatandaşın yanıltıldığına işaret edilen PTT açıklamasında "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." notu düşüldü.

Alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yapıldığı ve bu yöntenle sipariş veren kişiden para talep edildiği belirtildi.

GÖNDERİLER RESMİ SİTE VE MOBİL UYGULAMADAN SORGULANABİLİYOR

Vatandaşı bu tip dolandırıcı karşı uyaran PTT yönetimi sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirtildi.

PTT'den yapılan açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

"Yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi yaratılıyor. Müşterilerimiz gönderilerini PTT AŞ'ye ait 'https://gonderitakip.ptt.gov.tr' uzantılı resmi kurumsal internet adresi üzerinden veya PTT mobil uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz indirerek uygulamadaki 'Kargo Takip' sekmesinden sorgulayabilir."