PTT'den duyanları şok ettirecek hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PTT'den duyanları şok ettirecek hamle! Kimse bunu beklemiyordu

PTT yönetimi, çalışanlara gönderdiği yazı ile çalışanların iş bırakma gibi haklarının olmadığını ifade ederek, iş bırakmaya katılan personel hakkında disiplin hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), çalışanlarına tepki çeken bir talimat gönderdi.

Söz konusu talimatta, çalışanların 18 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştireceği duyurulan iş bırakma eylemine katılmaları yasaklandığı ifade edildi.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından çalışanlara gönderilen yazıda, sendikal platformlarda ve sosyal medyada duyurulan iş bırakma çağrıları hatırlatılarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında kamu görevlilerinin grev ve iş bırakma hakkının bulunmadığı belirtildi.

“Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince kamu hizmetlerinin sürekliliği esastır. Bu sebeple kamu görevlilerinin görevlerini terk etmesi veya iş bırakması hukuken mümkün değildir” ifadelerinin yer aldığı yazıda, PTT personeline şu uyarılarda bulunuldu:

- 18 Ağustos’ta yapılacağı açıklanan iş bırakma eylemine PTT çalışanlarının “kesinlikle katılmaması” gerektiği,

- Kamu hizmetlerinin aksamaması için tüm personelin görev yerlerinde bulunmasının zorunlu olduğu,

- İş bırakmaya katılan personel hakkında disiplin hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı,

- İdarecilerin görev başında bulunarak iş bırakmaya katılan çalışanları tespit edeceği bildirildi.

Son Haberler
Pakistan’daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölü
Pakistan’daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölü
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Avcılar’da "yan baktın" kavgası: 1 ölü
Avcılar’da "yan baktın" kavgası: 1 ölü
Bingöl’de trafik kazası: 11 yaralı
Bingöl’de trafik kazası: 11 yaralı
Ankara’da otluk alanda yangın
Ankara’da otluk alanda yangın