PTTeM bünyesine personel alımı yapılacak

Kaynak: Haber Merkezi
PTTeM bünyesine personel alımı yapılacak

PTT'nin bir iştiraki olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., iki çeşit pozisyon için personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., bünyesine katılacak Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Senior Java Developer alımı için başvuruları açtı.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak adaylardan, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanında lisans derecesi, PHP ve veritabanı konusunda uzmanlık, e-ticaret platformları deneyimi ve daha fazlası aranıyor.

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Senior Java Developer pozisyonu için ise adayların lisans derecesi, Java'da yetkinlik, e-ticaret platformları deneyimi, dağıtık sistemler bilgisi ve RESTful web servisleri deneyimi gibi kriterleri taşıması gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2024

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