Puan farkı 4’e indi, Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

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Puan farkı 4’e indi, Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig’de puan farkının 4’e inmesi sonrası şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe’ye verilen oran azalırken Galatasaray’ın oranı ise arttı.

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'in ilk 4 sırasındaki takımlarının şampiyonluk oranları şöyle:

Galatasaray: 1.20 (Önceki oran 1.12)
Fenerbahçe: 2.95 (Önceki oran 3.25)
Samsunspor: 400.00
Beşiktaş: 700.00

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