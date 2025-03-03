Puan farkı 4’e indi, Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları değişti.
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'in ilk 4 sırasındaki takımlarının şampiyonluk oranları şöyle:
Galatasaray: 1.20 (Önceki oran 1.12)
Fenerbahçe: 2.95 (Önceki oran 3.25)
Samsunspor: 400.00
Beşiktaş: 700.00