PuhuTV'nin lisans devri gerçekleşti. İşte yeni yayıncı

Kaynak: Haber Merkezi
PuhuTV'nin lisans devri gerçekleşti. İşte yeni yayıncı

PuhuTV'nin lisansı Doğuş Dijital'den PuhuTV Yayıncılık A.Ş.'ye devredildi. Kullanıcı verileri sadece hizmetin sürekliliği için paylaşılacak.

Radyo Televizyon Üst Kurulu nezdinde Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş.'nin sahip olduğu internet-isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı, 02.10.2024 tarihi itibariyle PuhuTV Yayıncılık A.Ş.'ye devredildi. Bu tarihten itibaren platformun yeni medya hizmet sağlayıcısı PuhuTV Yayıncılık A.Ş. olarak faaliyet gösterecek.

YAYINLAR AYNI GRUP ALTINDA DEVAM EDECEK
Lisans devri sonrasında PuhuTV, Doğuş Yayın Grubu A.Ş. bünyesindeki faaliyetlerini 'PuhuTV Yayıncılık A.Ş.' üzerinden sürdürecek. Platformun işleyişinde ve hizmet sunumunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

KULLANICI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ
Üyelik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kullanıcı bilgileri sadece PuhuTV Yayıncılık A.Ş. ile paylaşılacak. Açıklamada, "Üyelik bilgileriniz yalnızca hizmet sunumu amacıyla sınırlı şekilde paylaşılacak olup üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Netanyahu'dan flaş Türkiye açıklaması. Suriye'de çatışma olacak mı?
Netanyahu'dan flaş Türkiye açıklaması. Suriye'de çatışma olacak mı?
Göztepe evinde Gaziantep FK berabere kaldı
Göztepe evinde Gaziantep FK berabere kaldı
Naci Görür'ü isyan ettiren olay! Dayanamadı, patladı
Naci Görür'ü isyan ettiren olay! Dayanamadı, patladı
Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor
Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor
Gedson Fernandes'in 10. golü
Gedson Fernandes'in 10. golü