PuhuTV'nin lisans devri gerçekleşti. İşte yeni yayıncı

Radyo Televizyon Üst Kurulu nezdinde Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş.'nin sahip olduğu internet-isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı, 02.10.2024 tarihi itibariyle PuhuTV Yayıncılık A.Ş.'ye devredildi. Bu tarihten itibaren platformun yeni medya hizmet sağlayıcısı PuhuTV Yayıncılık A.Ş. olarak faaliyet gösterecek.

YAYINLAR AYNI GRUP ALTINDA DEVAM EDECEK

Lisans devri sonrasında PuhuTV, Doğuş Yayın Grubu A.Ş. bünyesindeki faaliyetlerini 'PuhuTV Yayıncılık A.Ş.' üzerinden sürdürecek. Platformun işleyişinde ve hizmet sunumunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

KULLANICI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Üyelik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kullanıcı bilgileri sadece PuhuTV Yayıncılık A.Ş. ile paylaşılacak. Açıklamada, "Üyelik bilgileriniz yalnızca hizmet sunumu amacıyla sınırlı şekilde paylaşılacak olup üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.