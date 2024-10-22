Pulisic attığı gole kendi de inanamadı

AC Milan'ın Amerikalı futbolcusu Christian Pulisic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı muhteşem bir gol attı. San Siro'da oynanan maçta, ilk yarıda kullandığı köşe atışından doğrudan gol buldu ve bu sezonki yedinci golünü kaydetti.

2024-25 sezonuna oldukça başarılı bir başlangıç yapan Pulisic, oynadığı 11 maçta yedi gol ve üç asist üretti. Avrupa düzeyinde, Chelsea'den ayrıldıktan sonra, Pulisic, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Liverpool'a karşı attığı golle birlikte iki gol kaydetmiş oldu.

AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

Yeni teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde zor bir başlangıç yaşayan AC Milan'da, Pulisic takımın en iyi oyuncusu olmayı başardı. Opta verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde arka arkaya yedi maçta gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu. Pulisic, dört maç üst üste Serie A'da gol atan ilk USMNT oyuncusu olarak dikkat çekiyor.