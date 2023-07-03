Pulisic için Lyon İtalyan devi ile rekabet ediyor

Editör: Barış Atakan

Bu sezon ligde çalkantılı bir dönem geçiren Chelsea'nın ABD'li yıldızı Christian Pulisic, devleri peşine düşürdü.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Pulisic'in Milan'la prensip anlaşmasına vardığını yazsa da İngiliz basınından The Athletic, flaş bir iddia ortaya attı.

Çıkan iddialara göre Lyon'un Milan'dan daha yüksek bir teklifle Chelsea'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Milan'ın Pulisic için 14 milyon euroluk teklifine Olympique Lyon, 25 milyon euroluk teklifi ile İtalyan ekibine meydan okudu.

Oyuncuyu ikna eden Milan'ın Lyon'dan gelen 25 milyon euroluk teklif sonrası ne yapacağı herkes tarafından merak konusu oldu.

Chelsea formasını bu sezon 30 kez terleten Pulisic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Amerikalı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.