Pulista Rashica Malmö maçında oynayacak mı? Van Bronckhorst canlı yayında duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Malmö ile oynayacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı öncesinde TRT Spor'a konuşan van Bronckhorst, Immobile'nin yokluğunda Mustafa Hekimoğlu ile Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Rafa Silva'nın da santrfor bölgesi için alternatiflerden birisi olduğunu söyledi. Sakatlıkları geçen Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın da kadroda olacağını aktaran tecrübeli teknik adamın açıklamaları şöyle:

"İÇERDE OYNADIĞIMI TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"4. maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmamında galip gelmemiz çok önemliydi. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerde oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ki ileriki turlara katılmanın temellerini atabilelim. Özellikle cumartesi gününden sonra da bir reaksiyon vermek istiyoruz."

"FORVETTE MUSTAFA, SEMİH YA DA RAFA SILVA"

"Ciro Immobile maalesef yok. Sistemi değiştirmeyeceğim. Biz olan oyuncularımızla oynayacağız. Mustafa, Semih ve hatta Rafa da forvet pozisyonunda oynayabilir. Rafa Lyon maçının son bölümünde bu bölgede oynadı. Futbolcuları kendilerini rahat hissettikleri bölgelerde oynatmak isteriz. Rafa da on numara pozisyonunda kendini rahat hissediyor ama bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon olabilir."

"PAULISTA VE RASHICA KADRODA OLACAK"

"Paulista ve Rashica takımla antrenmanlara çıktılar. İkisi de yarın kadroda olacak ama ilk 11'i yarın göreceğiz."

Hollandalı teknik adam basın toplantısındaki açıklamalarında ise ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"KASIMPAŞA MAÇINDAKİ YANLIŞLARIMIZI KONUŞTUK"

"Her maçın kendi hikayesi oluyor. Mağlubiyetleri analiz ediyoruz. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz. Son bir ayda sakatlıklar yaşadık ama benin aklımda kalan her zaman son maç olur. Kasımpaşa maçı, G.Saray maçına göre farklı bir maç oldu. Lyon'a karşı önemli bir galibiyet almıştık, yarın da kazanarak 6 puana ulaşmak istiyoruz. Kasımpaşa maçında neleri yanlış yaptığımızı çok konuştuk. Benim için önemli olan kendi normal oyunumuza dönmek. Yaırn 1. dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz en önemlisi. Bunları da takımla konuştuk."

"KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE DAHA GÜÇLÜ BİR KADRO KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Çok işimiz olduğunu ilk günden biliyordum. Bu işler kolay değil. Doğru yerlerin tespit edilmesi ve bütçeniz olması gerekiyor. Kadroyu inşa ederken bir transfer sezonunu geride bıraktık. Bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Birçok konu transfer için bizi sınırlandırdı. Kış transfer dönemi bittiğinde daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Bütün herkesin de istediği elbette bu."

"PAULISTA'NIN İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞINA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

"Paulista takıma döndü, yarın bizimle olacak. İlk 11'de olup olmayacağına yarın karar vereceğiz. Başlayabilirim. Bunu düşünmek için bir gece daha var önümde. Rashica'nın geri dönmüş olmasından da mutluyum."

"İYİ OYNAMADIĞIMIZ TEK MAÇ AJAX MAÇIYDI"

"Biz bu grup aşamasının ilk üç maçında üç iyi takımla karşılaştık. İyi oynamadığımız tek maç Ajax maçıydı ve tenilgiyi hak ettik. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın iç saha avantajımız olacak. Ne yazıkki Maccabai Tel Aviv maçını içeride oynayamayacağız."

"PERFORMANS VE FİZİKSEL DURUMA GÖRE KARAR VERİYORUZ"

"Kararlar almak zorundasınız futbolda. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Cher - Gedson işbirliği iyi işliyordu ve biz de onlarla devam etme kararı aldık. Performansı ve fiziksel durumu gözeterek karar veriyoruz. Bu durum sadece Musrati özelinde değil, bütün futbolcular için geçerli."

"IMMOBILE MİLLİ ARADAN SONRA TAKIMA DÖNECEKTİR"

"Oyuncularımıza dikkat etmemiz en önemli konu. Rashica milli takımdan sakat döndü. Paulista bir pozisyonda kontra atağı önlemek isterken sakatlandı mesela. Ciro Immobile daha önceden sakatlığı olan bir bölgeden sakatlık yaşadı. Milli aradan sonra takıma dönecektir. En ufak bir sakatlıkta bile oyuncularımıza dikkat etmek zorundayız."

"SON MAÇLARDA YEDİĞİMİZ GOLLERDEN DOLAYI MUTSUZUM"

"Son iki maçta yediğimiz golleden dolayı defans sistemini değiştirmek gibi bir düşüncem yok. Son maçlarda yediğimiz gollerden dolayı ben de mutsuzum. Oyuncularımla da konuştum ama onlar da insan. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Futbol komplike bir oyun. Sahada her şey bir akış içinde gittiğinde basit görünebilir ama öyle değil. Yarın fiziksel olarak güçlü ve sezonu bitmek üzere olan şampiyon bir takıma karşı oynayacağız. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu."