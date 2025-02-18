Pülümür’de 281 yeni konut için ihale tarihi belli oldu

Kaynak: İHA
Pülümür’de 281 yeni konut için ihale tarihi belli oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem hak sahiplerine ve kentsel dönüşüm için toplam 281 konut yapılacak.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu valiliğin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pülümür ilçe merkezimizde, 198 tanesi deprem hak sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere, 83 tanesi ise Pülümür ilçesinin kentsel dönüşümü için kullanılmak üzere toplam 281 adet konut ihalesi TOKİ tarafından 20 Şubat 2025 Perşembe günü yapılacaktır. Pülümür ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Projeye desteklerinden ötürü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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