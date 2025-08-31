Pursaklar Belediyesi’nden Zafer Bayramı için tiyatro gösterisi

Pursaklar Belediyesi’nden Zafer Bayramı için tiyatro gösterisi

Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Pursaklar Yaşam Merkezi (PYM) Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "İstiklal" oyunu ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 103'üncü yılı, Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesindeki tiyatro öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal" tiyatro gösterisi ile kutlandı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen kutlama törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Sayın Veysel Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir ve vatandaşlar katıldı.

"BÜYÜK ZAFER'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ULAŞMANIN GURURUNU VE ONURUNU YAŞIYORUZ"

30 Ağustos Zafer Bayramının milletin bağımsızlık yolunda yazdığı en önemli dönüm noktası olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bugün, Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak milli değerlerimizi yaşatmaya ve gençlerimize aktarmaya büyük önem veriyoruz. Tüm hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

