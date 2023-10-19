PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN :

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Ankara ili Pursaklar İlçesi Kösrelik Kızığı Mahallesi 207 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 1/9 hissesi elbirliği halinde Mihriban İLHAN:SADIK Kızı, SEYİT ÖMER İLHAN: SADIK Oğlu ve FATMA ATAK:SADIK Kızı, 191 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1/5 hissesi elbirliği halinde Mihriban İLHAN:SADIK Kızı, SEYİT ÖMER İLHAN: SADIK Oğlu ve FATMA ATAK:SADIK Kızı, 155 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi elbirliği halinde Mihriban İLHAN:SADIK Kızı, SEYİT ÖMER İLHAN: SADIK Oğlu ve FATMA ATAK:SADIK Kızı adlarına kayıtlı iken;Ankara 14.Noterliği’nden verilen 12/06/2023 tarihli ve 9351 sayılı veraset belgesine istinaden 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.



Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar bu ilanın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.17/10/2023

