Pushpa 2’yi kaçıran Kapoor, War 2 ile geri dönüyor

Bollywood dünyasında heyecan yaratan bir haber gündemde! Ünlü oyuncu Shraddha Kapoor’un, Yash Raj Films’in merakla beklenen casus gerilim filmi War 2’de özel bir dans performansı sergileyeceği iddia ediliyor. Filmin başrollerinde Hrithik Roshan ve Jr NTR yer alırken, Kapoor’un bu projeye dahil olacağı haberleri, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Ancak filmin yapımcıları bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

PUSHPA 2’DEN WAR 2’YE GEÇİŞ

Shraddha Kapoor’un adı kısa süre önce başka bir projeyle de anılmıştı. Pushpa 2: The Rule filmi için özel bir şarkıda Allu Arjun ile birlikte rol alması planlanan Kapoor, iddialara göre 5 crore rupi talep etmişti. Ancak bu ücret, yapımcılar tarafından fazla bulunarak yerine Sreeleela tercih edildi. Pushpa 2 fragmanında Sreeleela’nın sahnelerinin dikkat çekmesi, projeye olan ilgiyi artırdı. Kapoor’un bu projede yer alamaması hayranlarını üzse de, War 2 ihtimali heyecanı yeniden canlandırdı.

WAR 2’YE DAİR DETAYLAR

Ayan Mukerji’nin yönetmenliğini üstlendiği War 2, YRF Casus Evreni’nin önemli bir parçası olarak 14 Ağustos 2025’te izleyiciyle buluşacak. Filmde Hrithik Roshan’ın kadın başrolü olarak Kiara Advani yer alırken, Jr NTR ise ana düşman karakteri canlandıracak. Jr NTR’nin çekimler için Mumbai’de bulunduğu belirtiliyor. Serinin önceki filmleri gibi bu yapımın da Bollywood’da büyük ses getirmesi bekleniyor.

SHRADDHA KAPOOR’UN GELECEK PROJELERİ

Shraddha Kapoor, War 2 dışında başka projelerle de adından söz ettiriyor. Ranbir Kapoor ile Dhoom 4’te yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyor. İkili, geçtiğimiz yıl Tu Jhoothi Main Makkaar filminde birlikte rol almıştı. Ayrıca Kapoor’un Nikhil Dwivedi’nin yöneteceği doğaüstü türdeki Naagin filminde de yer alacağı iddia ediliyor.

Kapoor’un bu yoğun takvimi, kariyerinde yeni zirvelere ulaşacağının sinyalini veriyor. Hayranlarının dört gözle beklediği bu projelerle Bollywood’da uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.