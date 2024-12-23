Pusu kurup, eski eşini 13 yerinden bıçakladı Çığlıkları sokakta yankılandı

Kaynak: DHA

Aksaray’da eski eşinin evinin önünde pusu kuran zanlı, kızıyla birlikte yaşayan eski eşini 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kanlı saldırı akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta gerçekleşti. Eşinden boşanan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısından merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., bir süredir saklandığı yerden çıkarak bıçakla eşine saldırdı.

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Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesi alan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan eski koca ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

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Azra Şengül Şen'in çığlıkları duyan komşuları hemen polise ihbarda bulundu. Azra Şengül Şen kendisine müdahale eden polislere eve evine gelirken binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu ve tehlikede olabileceğini söyledi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Azra Şengül Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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