Pusu kurup motosiklet sürücüsünü öldürdüler

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir grubun husumetli oldukları kişilere pusu kurması sonucu çıkan çatışmada, motosiklet ile kaçmaya çalışan Mustafa Akkavak (19) vuruldu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: DHA
Pusu kurup motosiklet sürücüsünü öldürdüler

Olay, saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akkavak ve arkasında yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, 35 LGH 80 plakalı motosikleti ile seyir halinde oldukları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı mahalledekilere 'Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın' diyerek olay yerinden kaçtı. Mahalle halkının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Akkavak'ı alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışmaları sürüyor.

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