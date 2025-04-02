Putin 160 bin genci silah altına alıyor! Ukrayna savaşında 200 bin askeri öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: BBC
Putin 160 bin genci silah altına alıyor! Ukrayna savaşında 200 bin askeri öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-30 yaş arasındaki 160 bin erkeği askere çağırarak 2011'den bu yana en büyük zorunlu askerlik alımını başlattı. Bu adım, Ukrayna Savaşı ve NATO'nun genişleyen etkisiyle bağlantılı olarak dikkat çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki bahar celbinde 18-30 yaş arasındaki 160 bin erkeği askere çağırdı. Bu, 2011'den bu yana yapılan en büyük zorunlu asker alımı olarak kaydedildi. Putin, geçtiğimiz aylarda Rus ordusunun toplam asker sayısını 2,39 milyona, aktif personel sayısını ise 1,5 milyona çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

YENİ ASKERLER UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEYECEK

Koramiral Vladimir Tsimliyanski, yeni alınacak askerlerin Ukrayna'daki çatışma bölgelerine gönderilmeyeceğini belirtti. Ancak geçmişte zorunlu askerlikle silah altına alınanların sınır bölgelerinde çatışmalara katıldığı ve Ukrayna Savaşı'nın ilk aylarında cepheye gönderildiği biliniyor.

ASKERLİK YAŞI VE CELP DÖNEMİ GENİŞLETİLDİ

Geçen yıl askerlik yaşını 27'den 30'a yükselten Rusya, celp havuzunu genişletti. Bahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez yapılan celp dönemlerinde bu yılki alım, geçen yıla göre 10 bin kişi daha fazla.

UKRAYNA SAVAŞI VE NATO'NUN ETKİSİ

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO, Finlandiya ve İsveç'i ittifak saflarına katmıştı. Finlandiya, Rusya ile 1343 kilometrelik sınırıyla NATO'nun en uzun sınırına sahip ülkesi oldu. Ayrıca Finlandiya ve Baltık ülkeleri, Ottawa Anlaşması'ndan çekilerek kara mayını kullanımına geri dönme kararı aldı.

UKRAYNA SAVAŞI'NDAKİ KAYIPLAR

BBC ve Mediazone'un teyit ettiği verilere göre, Rusya Ukrayna Savaşı'nda 100 binden fazla kayıp verdi. Ancak gerçek rakamların bunun iki katına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Putin'in bu adımı, hem Ukrayna Savaşı'nın hem de NATO'nun genişleyen etkisinin Rusya üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde geldi. Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.

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