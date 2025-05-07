Putin: ABD-İran görüşmelerini kolaylaştırmaya hazırız

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'ın nükleer programına ilişkin adil bir anlaşmaya varılması için İran ile ABD arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Umman'ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında devam eden nükleer program müzakerelerini ele aldığı belirtildi. Açıklamada ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ortak projelerin genişletilmesine odaklanılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığı kaydedildi.

İki liderin iş birliğini derinleştirme ve dış politika çabalarında daha fazla koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.