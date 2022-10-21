Putin askerin atışını beğenmedi tüfeğin başına geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ryazan Eyaleti’nde, seferberlik kapsamında silahaltına alınan Rus askerlerinin eğitimleri ve talimlerini denetledi.
Teftiş sırasında askerlerin ekipmanlarını ve teçhizatlarını detaylı şekilde inceleyen Putin, görevli komutandan eğitimin durumu hakkında malumat aldı.
Denetim sırasında keskin nişancıları denetleyen Putin, askerin kenara çekilmesini söyledikten sonra keskin nişancı tüfeğiyle ateş etti.
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