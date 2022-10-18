﻿Putin; ''Batı aileye karşı savaş açtı satanizme kayıyor!''

Dünkü yazıda isim vermeden alıntı yaptığım konuşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aittir. Putin'in, 30 Eylül 2022'de Donetsk, Luganski, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesiyle ilgili törende yaptığı konuşmanın tam metni, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği sayfasında Türkçe olarak da yayınlandı. Ben oradan aldım.

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Rusya'nın eski Sovyetler Birliği coğrafyasını yeniden kontrol etmek için attığı adımlar, Türk Milleti açısından bakıldığında, Türk coğrafyasının kontrolü demektir...

Putin, tarihte Ukrayna diye bir devlet olmadığını hatırlatarak, bu bölgenin Rus vatanı olduğunu söylüyor. Oysa bu bölgenin adı bile Türkçedir. Ukrayna, "krain"den geliyor. Yani "kır ülkesi..." Ukrayna, tarihte, İskitlerin, Kıpçakların, Altınordu Devleti'nin, Kırım Hanlığı'nın yani Türklerin yurdu olmuştur. Ruslar da Moskova ve Kiev merkezli olarak milletleşme süreci yaşamıştır.

Bugün ise Putin'e "Neden Büyük Rusya için çalışıyorsun?" demek yerine, Türkiye'yi yönetenlerin "Türk Dünyası" için çalışmasını istemek, daha sağlıklı bir yaklaşımdır veya Putin'in Rusya için planladıklarını Türkiye'yi yönetenler de Türk Dünyası için gündeme almalıdır... Tabii ki böyle bir hedef için güçlü olmak gerekir...

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Konuşmaya dönelim... Putin, Batı'ya şu uyarıda da bulunuyor:

"Bastığınız Dolar ve Euro'lar ile, kâğıt parçalarıyla kimseyi besleyemezsiniz, gıdaya ihtiyaç var, şişirilmiş kapitalizasyonlarla da kimseyi ısıtamazsınız, enerji kaynaklarına ihtiyaç var."

Batı'nın 20. yüzyılın başlarındaki çelişkilerden Birinci Dünya Savaşı ile çıktığını, ABD'nin "Büyük Buhran"ı da İkinci Dünya Savaşı ile atlattığını ve dünyanın en büyük ekonomisi haline geldiğini, küresel bir rezerv para birimi olarak doları gezegene dayattığını hatırlatan Putin, Batı'nın şimdiki deliklerini kapatması, tıkaması için de bütün dünyaya boyun eğdirmeye çalıştığını, bunu başaramazlarsa, "savaş her şeyi siler" formülünü kullanmaya karar vereceklerini, Rusya'nın küresel topluma karşı sorumluluk aldığını ve bu tür öfkeli başları kendine getirmek için her şeyi yapacağını söylüyor.

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Putin, "Mevcut neo-koloni modelinin nihayetinde başarısızlığa mahkûm olduğu aşikârdır. Onların dünyaya soygun ve şantaj dışında önerecek hiçbir şeyleri yok. Fiiliyatta insanlığın büyük bölümünün doğal hakkı olan özgürlük ve adalet hakkına, kendi geleceklerini bizzat belirleme hakkına tükürüyorlar. Şimdi onlar (Batı), ahlaki değerleri, dini gelenekleri ve aile değerlerini radikal bir biçimde reddetmeye başladılar." dedikten sonra sorular soruyor:

"Gelin, çok basit sorulara kendi kendimize cevap verelim. Rusya'da anne ve babanın yerine 'bir numaralı ebeveyn', 'iki numaralı ebeveyn' ve 'üç numaralı ebeveyn' mi olsun istiyoruz gerçekten, yoksa tamamen akıllarını mı yitirdiler? Okullarımızda birinci sınıftan başlayarak çocuklarımıza, yozlaşmaya ve yok oluşa götürecek sapkınlıkların dayatılmasını mı istiyoruz gerçekten? Onlara kadın ve erkekten başka bir cinsiyet daha olduğunu aşılamalarını ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabileceklerinin öğretilmesini istiyor muyuz? Ülkemiz ve çocuklarımız için tüm bunları istiyor muyuz gerçekten? Bizim için bunlar kabul edilemez, bizim farklı, kendi geleceğimiz var.

Batılı elitlerin diktatörlüğü, Batı ülkelerinin halkları da dahil tüm toplumlara yöneliktir. Bu herkese karşı bir meydan okumadır. İnsanın böylesine topyekûn inkârı, inancın ve geleneksel değerlerin yıkılması, özgürlüğün bastırılması, dinin aksine düpedüz satanizmin özelliklerini yansıtıyor."

Putin, "Çok sayıda ülkede ve toplumda, tek kutuplu hegemonyaya karşı özgürlükçü, sömürgecilik karşıtı bir hareket gelişiyor. Gelecekteki jeopolitik gerçekliği belirleyecek olan, bu güçtür." diyor...