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Putin bir gün önceden Ukrayna helikopterini vuracaklarını açıklamış

Ukrayna'da İçişleri Bakanı'nın helikopter kazasında ölmesinin ardından Putin'in dün yaptığı "Ukrayna'daki özel askeri operasyon, savaşı sona erdirme girişimidir." açıklaması gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:01
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Putin bir gün önceden vuracaklarını açıklamış

Putin bir gün önceden Ukrayna helikopterini vuracaklarını açıklamış
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Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sarf ettiği, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon, savaşı sona erdirme girişimidir." sözünü paylaştı.

Ukrayna'daki helikopter kazasının ardından Putin'in bu sözü yeniden gündem oldu ve "Putin 1 gün önceden helikopteri vuracaklarını açıkladı" olarak yorumlandı.



UKRAYNA: HELİKOPTER KAZASININ NEDENİNİN SABOTAJ MI ARIZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, helikopter kazasının sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun müfettişler tarafından araştırıldığını bildirdi.

Gereşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Birinci Yardımcısı Evgeniy Enin ve sekreteri Yura Lubkoviç'in yanı sıra helikopterde bulunanların tümünün yaşamını yitirdiklerini hatırlatan Geraşenko, şunları kaydetti:

"Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır."

MONASTIRSKIY KİMDİR?
Monastırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı.

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat kimliği ile tanınan Monastırskiy, 2021’de görevinden ayrılan Arsen Avakov’un yerine getirilmişti.

İki çocuk babası Monastırskiy, 42 yaşındaydı.

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Tüm İnsanlığın Laneti Üzerine Olsun
18.01.2023 14:11
Eeeeey Putin, sene 2023 sen neyi paylaşamıyorsun şu kısacık ömürde? İnsanlığın başına gelen onca savaş felaketi yetmedi mi hala aynı şeyleri yaşatıyorsun? Seni lanetliyorum, toprak kabul etmeyecek.  
 
VatandaşMustafa
18.01.2023 14:07
Tabiiki bu da yargılanacak. Aynı Sırp kasaplar gibi, dünyanın gözü önünde yargılanacak.  
 
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